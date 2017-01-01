ولاية أمن الرباط تخرج عن صمتها بخصوص فيديو السرقة الخطير الذي وقع بالرباط ﻿

أكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به قناة ''شوف تيفي'' , أن ما نشرته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شريط فيديو يوثق لعملية سرقة مقرونة باعتداء جسدي باستخدام السلاح الأبيض ،

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به قناة ''شوف تيفي'' , أن ما نشرته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شريط فيديو يوثق لعملية سرقة مقرونة باعتداء جسدي باستخدام السلاح الأبيض ، ارتكبها شخصان في حق صاحب محل لبيع الهواتف النقالة وقع بمحل كائن بشارع المسيرة بمدينة الرباط و ليس بمنطقة يعقوب المنصور بمدينة الرباط كم تم تداوله .



وأضاف البلاغ أنه وتنويرا للرأي العام، وفي إطار التفاعل الإيجابي لمصالح الأمن مع جميع التسجيلات والتدوينات المنشورة على شبكة الانترنيت، والمرتبطة بالموضوع الأمني، فان ولاية أمن الرباط توضح أن الاعتداء المذكور وقع بتاريخ 19 يناير الجاري، بمحل كائن بشارع المسيرة بمدينة الرباط، وأن المصالح الأمنية قد تمكنت في اليوم الموالي من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، فيما تم نشر مذكرة بحث في حق شريكه بعد أن تم تحديد هويته.



كما أكد بلاغ ولاية أمن الرباط أن المشتبه فيه قد تم تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بموجب مسطرة قضائية بتاريخ 22 يناير 2017.





