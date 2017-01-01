مالي ترحب بطلب المغرب العودة إلى الاتحاد الافريقي ﻿

جدد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الافريقي والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، اليوم السبت بأديس أبابا، التأكيد على دعم بلاده لعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، مشيرا إلى أن باماكو أعربت عن

شوف تيفي:و م ع

جدد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الافريقي والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، اليوم السبت بأديس أبابا، التأكيد على دعم بلاده لعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، مشيرا إلى أن باماكو أعربت عن ترحيبها بالطلب الذي تقدمته به المملكة في هذا الصدد.

وقال عبد الله ديوب في تصريح للصحافة، بمناسبة اجتماع آلية تقييم الاتحاد الافريقي، على هامش أشغال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي، التي تحتضنها العاصمة الاثيوبية يومي 30 و31 يناير الجاري، ''على صعيد الاتحاد الافريقي، لقد استقبلت جمهورية مالي بارتياح طلب المملكة المغربية، البلد الشقيق والصديق''.

وذكر وزير الخارجية المالي، في هذا السياق، بمصادقة المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، مشيرا إلى أن المملكة أمة افريقية ظلت ترتبط على الدوام بعلاقات جيدة مع بلدان القارة.

وأكد على أن من شأن عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي أن تساهم في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين البلدان الأعضاء بالاتحاد، معربا عن الأمل في أن تساعد هذه العودة في توطيد انسجام ونضج القارة بما يمكنها من إيجاد حلول افريقية للتحديات التي تواجهها.