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يا ربي السلامة ... كسيدة خايبة بين فاس و مكناس و هذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 21:01 يا ربي السلامة ... كسيدة خايبة بين فاس و مكناس و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة ... كسيدة خايبة بين فاس و مكناس و هذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة أن حادثة سير خطيرة وقعت قبل قليل بالطريق السيار الرابطة بين مدينتي فاس ومكناس.


شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


علمت ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة أن حادثة سير خطيرة وقعت قبل قليل بالطريق السيار الرابطة بين مدينتي فاس ومكناس.

و أضافت المصادر أن السبب الرئيسي للحادث يعود بالدرجة الأولى للسرعة المفرطة التي كانت تسير بها العربة ,مما جعل السائق يفقد التحكم والسيطرة على مقودها لتنقلب بعد ذلك وفي مشهد دراماتيكي , متسببة في عدد من الإصابات الخطيرة في صفوف الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة الخفيفة.

وأردفت ذات المصادر أنه وفور علمها بالحادث الأليم تنقل رجال الأمن والسلطات المختصة الى عين المكان لنقل المصابين الي المستشفى وفتح تحقيق شامل ودقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.



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