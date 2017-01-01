عاجل:للأســـــف.. إقصاء المغربية كوثر براني من أراب أيدل ﻿

لم تتمكن المغربية كوثر براني، من استكمال مشوارها الغنائي في برنامج المواهب ''أراب أيدل''،حيث خرجت من الدور قبل النهائي اليوم السبت.

شوف تيفي:م غ

لم تتمكن المغربية كوثر براني، من استكمال مشوارها الغنائي في برنامج المواهب ''أراب أيدل''،حيث خرجت من الدور قبل النهائي اليوم السبت.

و قد بصمت ابنة مدينة الناظور، على أداء متميز من خلال مشاركتها في هذا البرنامج الغنائي الكبير، إلا أن الحظ لم ينصفها و خرجت من المنافسة بعد حصولها على أقل نسبة تصويت.

و إستطاعت المتسابقة المغربية كوثر براني أن تخطف إنتباه الجمهور منذ إطلالتها الأولى بالقفطان المغربي وكانت قد خطفت أيضاً إنتباه النجمة أحلام في العرض المباشر الأول بأداء أغنية ''ما فيني شي''.