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بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 20:53 عاجل:للأســـــف.. إقصاء المغربية كوثر براني من أراب أيدل | ثقافة و فنون
عاجل:للأســـــف.. إقصاء المغربية كوثر براني من أراب أيدل
لم تتمكن المغربية كوثر براني، من استكمال مشوارها الغنائي في برنامج المواهب ''أراب أيدل''،حيث خرجت من الدور قبل النهائي اليوم السبت.

شوف تيفي:م غ

لم تتمكن المغربية كوثر براني، من استكمال مشوارها الغنائي في برنامج المواهب ''أراب أيدل''،حيث خرجت من الدور قبل النهائي اليوم السبت.

و قد بصمت ابنة مدينة الناظور، على أداء متميز من خلال مشاركتها في هذا البرنامج الغنائي الكبير، إلا أن الحظ لم ينصفها و خرجت من المنافسة بعد حصولها على أقل نسبة تصويت.

و إستطاعت المتسابقة المغربية كوثر براني أن تخطف إنتباه الجمهور منذ إطلالتها الأولى بالقفطان المغربي وكانت قد خطفت أيضاً إنتباه النجمة أحلام في العرض المباشر الأول بأداء أغنية ''ما فيني شي''.

 

 

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