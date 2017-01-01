عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن سائق سيارة ''الرونج-روفر البيضاء '' التي سقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من أعلى قنطرة ولاد زيان بالدار البيضاء ينحدر من مدينة المحمدية وهو مهاجر مغربي بالديار

شوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' أن سائق سيارة ''الرونج-روفر البيضاء '' التي سقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من أعلى قنطرة ولاد زيان بالدار البيضاء ينحدر من مدينة المحمدية وهو مهاجر مغربي بالديار السعودية.

و حسب مصدر قريب من أحد الضحايا الذين وقعت لهم الحادثة، لم يكن السائق أبدا تحت تأثير الكحول أو المخدرات و إنما وقعت الحادثة بعدما فقد سائقها التحكم في مقود السيارة التي كان يكتريها من إحدى الوكالات بالمحمدية.

و قد حل الضحية الذي كان قيد حياته معروفا بأخلاقه الطيبة، رفقة أصدقائه إلى مدينة الدار البيضاء من المحمدية .

هذا و قد اهتزت مدينة الدارالبيضاء ، اليوم الجمعة على وقع فاجعة حقيقية، عقب سقوط سيارة فاخرة من نوع ''رونج روفر'' من أعلى قنطرة أولاد زيان الموجود على مستوى الفداء درب السلطان، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى على الفور و اثنين بعد نقلهما إلى المستشفى لترتفع الحصيلة إلى خمسة قتلى.