 عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:للأســـــف.. إقصاء المغربية كوثر براني من أراب أيدل | ثقافة و فنون

عاجل:للأســـــف.. إقصاء المغربية كوثر براني من أراب أيدل

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـالرونج –روفر بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء

صادم : وفاة مراسل قناة الجزيرة بموريتانيا أثناء تغطية صحفية بغامبيا | صحافة

صادم : وفاة مراسل قناة الجزيرة بموريتانيا أثناء تغطية صحفية بغامبيا

صادم...بالأرقام...الحليب ودانون بمستشفى الفارابي بوجدة يكلف الدولة الملايين | بوليتيك

صادم...بالأرقام...''الحليب'' و''دانون'' بمستشفى الفارابي بوجدة يكلف الدولة الملايين

بعد اعتقاله..هذا هو موعد محاكمة مول الكاسكيطة وهذا ما قالته والدته عند البوليس | مجتمع

بعد اعتقاله..هذا هو موعد محاكمة مول الكاسكيطة وهذا ما قالته والدته عند البوليس

جد مؤلم:هذا هو مصير الفتاة التي فضحها عشيقها في فيديو زلزل الفايسبوك بعد خيانتها له | مجتمع

جد مؤلم:هذا هو مصير الفتاة التي فضحها عشيقها في فيديو زلزل الفايسبوك بعد خيانتها له

الأمم المتحدة تطالب دونالد ترامب أن يتراجع عن مرسومه بمنع اللاجئين من دخول أمريكا | دولي

الأمم المتحدة تطالب ''دونالد ترامب '' أن يتراجع عن مرسومه بمنع اللاجئين من دخول أمريكا

انفراد:هذا هو موعد البث في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون

انفراد:هذا هو موعد البث في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

عاجل ..ترامب يفي بوعوده الإنتخابية...إعتقال اللاجئين الذين وصلوا المطارات الأمريكية | دولي

عاجل ..ترامب يفي بوعوده الإنتخابية...إعتقال اللاجئين الذين وصلوا المطارات الأمريكية

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 20:52 عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـالرونج –روفر بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء
علمت'' شوف تيفي'' أن سائق سيارة ''الرونج-روفر البيضاء '' التي سقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من أعلى قنطرة ولاد زيان بالدار البيضاء ينحدر من مدينة المحمدية وهو مهاجر مغربي بالديار

 شوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' أن سائق سيارة ''الرونج-روفر البيضاء '' التي سقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من أعلى قنطرة ولاد زيان بالدار البيضاء ينحدر من مدينة المحمدية وهو مهاجر مغربي بالديار السعودية.

و حسب مصدر قريب من أحد الضحايا الذين وقعت لهم الحادثة، لم يكن السائق أبدا تحت تأثير الكحول أو المخدرات و إنما وقعت الحادثة بعدما فقد سائقها التحكم في مقود السيارة التي كان يكتريها من إحدى الوكالات بالمحمدية.

و قد حل الضحية الذي كان قيد حياته معروفا بأخلاقه الطيبة، رفقة أصدقائه إلى مدينة الدار البيضاء من المحمدية .

هذا و قد اهتزت مدينة الدارالبيضاء ، اليوم الجمعة على وقع فاجعة حقيقية، عقب سقوط سيارة فاخرة من نوع ''رونج روفر'' من أعلى قنطرة أولاد زيان الموجود على مستوى الفداء درب السلطان، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى على الفور و اثنين بعد نقلهما إلى المستشفى لترتفع الحصيلة إلى خمسة قتلى.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـالرونج –روفر بالبيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..حريق مهول وخطير قرب المحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حريق مهول وخطير قرب المحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء+صور

عاجل ولا يصدق..سيارة فاخرة تسقط من أعلى قنطرة أولاد زيان بالبيضاء..وحصيلة ثقيلة لعدد القتلى+صور وتفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل ولا يصدق..سيارة فاخرة تسقط من أعلى قنطرة أولاد زيان بالبيضاء..وحصيلة ثقيلة لعدد القتلى+صور وتفاصيل مروعة

عصابة خطيرة تستهدف الأحياء الراقية في أكادير.. وها شنو كادير | حوادث و حقوق

عصابة خطيرة تستهدف الأحياء الراقية في أكادير.. وها شنو كادير

شوفو شنو لقاو عند نيجيرية في مطار محمد الخامس | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو عند نيجيرية في مطار محمد الخامس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤلم ..شوفو كيفاش تم انتشال شاب غرق وسط الجليد بأوكايمدن نواحي مراكش | زووم
منذ 17 دقيقة

فيديو مؤلم ..شوفو كيفاش تم انتشال شاب غرق وسط الجليد بأوكايمدن نواحي مراكش

بالفيديو- أب يقاطع رقصة ابنته العروس مع زوجها ويطرده! شاهدوا ماذا فعل‎ | زووم

بالفيديو- أب يقاطع رقصة ابنته العروس مع زوجها ويطرده! شاهدوا ماذا فعل‎

فيديو نادر لسعد لمجرد رفقة شميشة..شوفو واش كيعرف يطيب‎ | زووم

فيديو نادر لسعد لمجرد رفقة شميشة..شوفو واش كيعرف يطيب‎

جديد الداودية بعنوان سيدتي | زووم

جديد الداودية بعنوان ''سيدتي''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:للأســـــف.. إقصاء المغربية كوثر براني من أراب أيدل | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

عاجل:للأســـــف.. إقصاء المغربية كوثر براني من أراب أيدل

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـالرونج –روفر بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء

صادم : وفاة مراسل قناة الجزيرة بموريتانيا أثناء تغطية صحفية بغامبيا | صحافة

صادم : وفاة مراسل قناة الجزيرة بموريتانيا أثناء تغطية صحفية بغامبيا

صادم...بالأرقام...الحليب ودانون بمستشفى الفارابي بوجدة يكلف الدولة الملايين | بوليتيك

صادم...بالأرقام...''الحليب'' و''دانون'' بمستشفى الفارابي بوجدة يكلف الدولة الملايين

﻿ ﻿
اليوم 20:52 GMT

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.