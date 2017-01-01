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صادم : وفاة مراسل قناة الجزيرة بموريتانيا أثناء تغطية صحفية بغامبيا

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 19:54 صادم : وفاة مراسل قناة الجزيرة بموريتانيا أثناء تغطية صحفية بغامبيا | صحافة
صادم : وفاة مراسل قناة الجزيرة بموريتانيا أثناء تغطية صحفية بغامبيا
توفي صحافي قناة الجزيرة المعتمد بموريتانيا ، بمطار بانغول في غامبيا، بعد أن كان ضمن فريق يشارك في تغطية وصول الرئيس الغامبي آداما بارو الذي عاد إلى بلاده بعد تنحي الرئيس السابق يحيى جامع.

شوف تيفي

توفي صحافي قناة الجزيرة المعتمد بموريتانيا ، بمطار بانغول في غامبيا، بعد أن كان ضمن فريق يشارك في تغطية وصول الرئيس الغامبي آداما بارو الذي عاد إلى بلاده بعد تنحي الرئيس السابق يحيى جامع.

وأوردت مواقع إعلامية دولية، أن المراسل توفي بسكتة قلبية بعد يوم شاق من العمل ليلة أمس الجمعة، بعدما شعر بآلام حاد في صدره في مطار بانغول وتم نقله مباشرة إلى المستشفى، لكنه توفي قبل وصوله.

وعمل الصحافي شيخنا ولد محمد الأمين مراسلاً لموقع “الجزيرة نت” في مكتبها بنواكشوط، وكان قد وصل الأسبوع الماضي إلى العاصمة الغامبية بانغول لتغطية الأزمة الغامبية.

وغطى الراحل خلال السنوات الماضية مختلف الأحداث في غرب إفريقيا ، خصوصاً في كل من موريتانيا والسينغال ومالي وغامبيا. كما عمل في الوكالة الموريتانية للأنباء وفي مقر “الجزيرة” في الدوحة.


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