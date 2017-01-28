صادم...بالأرقام...''الحليب'' و''دانون'' بمستشفى الفارابي بوجدة يكلف الدولة الملايين ﻿

في سابقة خطيرة من نوعها، كشف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بوجدة، عن وجود تسيب مالي وتسيير عشوائي بمستشفى الفارابي بالمدينة على مستوى شركات المناولة، عقب بحث وتقصي قامت به النقابة.

شوف تيفي

في سابقة خطيرة من نوعها، كشف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بوجدة، عن وجود تسيب مالي وتسيير عشوائي بمستشفى الفارابي بالمدينة على مستوى شركات المناولة، عقب بحث وتقصي قامت به النقابة.

وأفاد المكتب النقابي، أن الجدادة التي تحمل في طياتها لائحة الموظفين الذين يحق لهم الإستفاذة من وجبات الأكل، لاتحترم بتاتا القوانين المعمول بها من حيث التوقيت القانوني وتوقيع مدير المستشفى بالإضافة إلى أنها غير مسجلة في مكتب الضبط، حيث أن هذه اللائحة الغير قانونية تكلف ميزانية الدولة 700000 ألف درهم مايعتبر هدرا للمال العام.

وإستناد لبيان للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، فمجموع التسيب المالي الحاصل في ميزانية مستشفى الفارابي يناهز 490 ألف درهم، دون إحتساب ما إستخلصته الشركة المكلفة بالنفايات الطبية، لأن هذا الملف بقي طي الكتمان وتم تهريبه من طرف مدير المستشفى.

ووفقا لذات المصادر ومعطيات حصلت عليها ''شوف تيفي''، فمادة ''الحليب'' و''الياغورت'' غير مذكورة بتاتا في دفتر التحملات الذي يجب على شركة المناولة تتبعه، ليبقى السؤال الذي طرحته النقابة على مدير مستشفى الفرابي معلقا، وهو كيف تم إستهلاك 70 ألف درهم من الحليب و40 ألف درهم من الياغورت.

وأوضحت النقابة في بيانها، أن شركة نقل المرضى قدمت فواتير بحوالي 650 ألف درهم في حين أن المبلغ الحقيقي لايتعدى 590 ألف درهم، ويبقى السؤال مطروحا أمام مدير مستشفى الفارابي عن هوية المسؤول الذي وقع لهذه الشركة من أجل إستخلاص هذا المبلغ رغم أنه غير حقيقي.





