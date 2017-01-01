بعد اعتقاله..هذا هو موعد محاكمة مول الكاسكيطة وهذا ما قالته والدته عند البوليس ﻿

شوف تيفي:
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات يوم الأربعاء المقبل،موعدا لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي مع محمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة، مع استدعاء الشهود وزوجة المتهم من أجل الاستماع إليهم.
و كشفت يومية المساء في عددها الصادر اليوم السبت، أن قاضي التحقيق استمع لوالدة ''مول الكاسكيطة''، قبل أن يجري مواجهة مباشرة بين المتهم والمشتكيات اللائي تنصبن طرفا مدنيا في القضية.
و يواجه مول الكاسكيطة تهم ثقيلة على خلفية اتهامه من طرف فتيات من طنجة بالنصب والإبتزاز والتهديد بنشر صور إباحية تستغل في التحريض على الدعارة.
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