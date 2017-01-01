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بعد اعتقاله..هذا هو موعد محاكمة مول الكاسكيطة وهذا ما قالته والدته عند البوليس

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 18:20 بعد اعتقاله..هذا هو موعد محاكمة مول الكاسكيطة وهذا ما قالته والدته عند البوليس | مجتمع
بعد اعتقاله..هذا هو موعد محاكمة مول الكاسكيطة وهذا ما قالته والدته عند البوليس
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات يوم الأربعاء المقبل،موعدا لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي مع محمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة، مع استدعاء الشهود وزوجة المتهم من أجل الاستماع إليهم.

شوف تيفي:

حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات يوم الأربعاء المقبل،موعدا لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي مع محمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة، مع استدعاء الشهود وزوجة المتهم من أجل الاستماع إليهم.
و كشفت يومية المساء في عددها الصادر اليوم السبت، أن قاضي التحقيق استمع لوالدة ''مول الكاسكيطة''، قبل أن يجري مواجهة مباشرة بين المتهم والمشتكيات اللائي تنصبن طرفا مدنيا في القضية.
و يواجه مول الكاسكيطة تهم ثقيلة على خلفية اتهامه من طرف فتيات من طنجة بالنصب والإبتزاز والتهديد بنشر صور إباحية تستغل في التحريض على الدعارة.


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