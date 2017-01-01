 جد مؤلم:هذا هو مصير الفتاة التي فضحها عشيقها في فيديو زلزل الفايسبوك بعد خيانتها له ﻿
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جد مؤلم:هذا هو مصير الفتاة التي فضحها عشيقها في فيديو زلزل الفايسبوك بعد خيانتها له

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 16:44 جد مؤلم:هذا هو مصير الفتاة التي فضحها عشيقها في فيديو زلزل الفايسبوك بعد خيانتها له | مجتمع
جد مؤلم:هذا هو مصير الفتاة التي فضحها عشيقها في فيديو زلزل الفايسبوك بعد خيانتها له
أفادت وسائل إعلام جزائرية أن الفتاة التي فضحها عشيقها في فيديو زلزل الفايسبوك بعد خيانتها له، وضعت حدا لحياتها اليوم السبت بعد هذه الفضيحة حسب الانباء التي تم تداولها

شوف تيفي:

أفادت وسائل إعلام جزائرية أن الفتاة التي فضحها عشيقها في فيديو زلزل الفايسبوك بعد خيانتها له، وضعت حدا لحياتها اليوم السبت بعد هذه الفضيحة حسب الانباء التي تم تداولها

وبعد انتشار مقطع الفيديو الذي هز موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والذي ظهرت خلاله فتاة تذرف الدموع وهي تقبل قدمي عشيقها الذي ضبطها وهي تخونه بالجارة الجزائر، ظهر هذا الأخير في مقطع فيديو جديد بوجه مكشوف وهو يعترف بإهانة الفتاة، كاشفا عن الأسباب التي دفعته إلى إهانتها.

وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء الجزائريون بكثافة، حيث عبر الجميع عن استنكارهم الشديد للطريقة المهينة التي استخدمها هذا الشاب في إهانة عشيقته، معبرين في الوقت ذاته عن رفضهم للتبريرات التي قدمها.

وطالب آخرون الشرطة الجزائرية بإيقاف هذا الشخص وإحالته على العدالة ومعاقبته بالسجن، لإهانته المرأة بشكل عام والفتاة خاصة والتي ظهرت مكسورة الجناحين وهي مذلولة خلال تقبيلها لقدميه.

 

 

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المغرب شوف تيفي الدموع النشطاء الجزائر الشرطة الفتاة

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