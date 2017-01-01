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الأمم المتحدة تطالب ''دونالد ترامب '' أن يتراجع عن مرسومه بمنع اللاجئين من دخول أمريكا

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 16:42 الأمم المتحدة تطالب دونالد ترامب أن يتراجع عن مرسومه بمنع اللاجئين من دخول أمريكا | دولي
الأمم المتحدة تطالب ''دونالد ترامب '' أن يتراجع عن مرسومه بمنع اللاجئين من دخول أمريكا
حثت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى مواصلة تقديم اللجوء للفارين من الحرب والاضطهاد.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


حثت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى مواصلة تقديم اللجوء للفارين من الحرب والاضطهاد.

وكان ترامب علق أمس الجمعة السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع المسافرين من سوريا وست دول أخرى معظم سكانها من المسلمين من دخول البلاد بشكل مؤقت، قائلا إن ''الخطوة ستساعد على حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية''.

وقالت المفوضية والمنظمة، في بيان مشترك، ''لم تكن احتياجات اللاجئين والمهاجرين حول العالم أكبر مما هي عليه الآن، والبرنامج الأمريكي لإعادة التوطين من بين البرامج الأهم في العالم''.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، مرسوما لإطلاق مشروع بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

من جانب آخر، وقع ترامب مرسوما رئاسيا آخر لتنفيذ دقيق لقوانين الهجرة.



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للأمم المتحدة الولايات المتحدة دونالد ترامب تقديم اللجوء

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