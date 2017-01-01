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انفراد:هذا هو موعد البث في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 16:17 انفراد:هذا هو موعد البث في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون
انفراد:هذا هو موعد البث في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع اليوم السبت أن القضاء الفرنسي سيبث في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد يوم الجمعة 3 فبراير2017.

شوف تيفي:م غ

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع اليوم السبت أن القضاء الفرنسي سيبث في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد يوم الجمعة 3 فبراير2017.

و قال مصدرنا المطلع على هذه القضية إن هيئة دفاع الفنان المغربي طالبت بعقد جلسة بحر هذا الأسبوع مع قاضية التحقيق خصوصا أن القضاء كان قد استدعى الفتاة الفرنسية لورا بريول و استمع إليها من جديد قبل عقد الجلسة.
وكان محامي الفتاة الفرنسية قد كشف بأن التحقيق مع موكلته كان عاديا، مضيفا أنه من المنتظر أن تعرف هذه القضية تطورات جد مثيرة خلال الأيام المقبلة.

 

 

 

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