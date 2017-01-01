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بعد التأجيل...عودة المفاوضات لتشكيل الحكومة وحزب بنكيران يعقد دورته العادية

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 15:36 بعد التأجيل...عودة المفاوضات لتشكيل الحكومة وحزب بنكيران يعقد دورته العادية | بوليتيك
بعد التأجيل...عودة المفاوضات لتشكيل الحكومة وحزب بنكيران يعقد دورته العادية
بعد أن تم تأجيله مطلع شهر يناير الجاري كما كان محددا، أعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد أمس الجمعة 27 يناير 2017، عن عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يومي السبت والأحد 11 و12

شوف تيفي


بعد أن تم تأجيله مطلع شهر يناير الجاري كما كان محددا، أعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد أمس الجمعة 27 يناير 2017، عن عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يومي السبت والأحد 11 و12 فبراير 2017 بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.

وأشار بلاغ المجلس الوطني حسب الموقع الرسمي للحزب، إلى أن اللجان الدائمة للمجلس الوطني ستعقد لقاءاتها يوم الجمعة 10 فبراير 2017 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بنفس المكان، على أن يتم موافاة أعضاء المجلس ببرنامج المجلس الوطني لاحقا.

هذا، وسبق لرئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني، أن صرح بأن مفاوضات تشكيل الحكومة ستنطلق مباشرة بعد نهاية القمة الإفريقية المرتقبة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ما يعني أن لقاءا مرتقبا بين رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران والأحزاب الأربعة المعنية بتشكيل الحكومة ستنطلق نهاية الأسبوع المقبل.


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