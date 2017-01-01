بصمات المافيا وراء حادث قتل شاب مغربي بهولاندا ﻿

فارق شاب مغربي من أصول مغربية ينحدر من عائلة معروفة بمدينة طنجة , الحياة بعدما تلقى

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



فارق شاب مغربي من أصول مغربية ينحدر من عائلة معروفة بمدينة طنجة , الحياة بعدما تلقى رصاصات قاتلة بمدينة أوتريخت الهولاندية خلال الأسبوع الماضي.



وأوردت مصادر صحفية هولندية ان الضحية والذي يبلغ من العمر قيد حياته 31 سنة، أٌطلقت عليه حوالي 5 رصاصات ، بالقرب من مدخل بناية، ليفارق الحياة في عين المكان.



ووفق ذات المصدر، فان السلطات الهولندية عثرت على بعد كيلومتر من مسرح الجريمة على سيارة فاخرة من نوع أودي A5 محترقة يعتقد أنها استعملت من طرف الجناة في تنفيذ جريمتهم.



وزادت المصادر أن جريمة قتل الشاب المغربي ''حكيم'' يدخل في إطار تصفية الحسابات، وقد تم نقل جثمان الضحية الى المغرب، حيث تم دفنه بمثواه الأخير في جنازة مهيبة حضرها عدد من أفراد عائلته.







