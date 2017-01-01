عاجل.. أول دولة عربية تنفذ قرار ترامب بمنع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة ﻿

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت 28 يناير، ''لوكالة رويترز'' إن سلطات المطار منعت 5 عراقيين ويمنيا من السفر للولايات المتحدة تنفيذا لقرار ترامب بحضر منح التأشيرات للعراقيين.

شوف تيفي



قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت 28 يناير، ''لوكالة رويترز'' إن سلطات المطار منعت 5 عراقيين ويمنيا من السفر للولايات المتحدة تنفيذا لقرار ترامب بحضر منح التأشيرات للعراقيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق، الجمعة، السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما منع مؤقتا الزائرين من سوريا و6 دول إسلامية أخرى، قائلا إن هذه الخطوات ستساعد في حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية.

وأفاد ترامب بأن إدارته بحاجة للوقت لتطوير عمليات فحص أكثر صرامة للمعطيات عن اللاجئين والمهاجرين والزوار.

وقال البيت الأبيض أن ست دول وهي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن، بالإضافة إلى سوريا هم المعنيون المباشرون بقرار دونالد ترامب.





