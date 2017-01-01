 بعد كشفها لميزانية ''ستانداب''، شوف تيفي تنفرد بتفاصيل تعويضات المنشطين و لجنة التحكيم ﻿
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بعد كشفها لميزانية ''ستانداب''، شوف تيفي تنفرد بتفاصيل تعويضات المنشطين و لجنة التحكيم

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 15:22 بعد كشفها لميزانية ستانداب، شوف تيفي تنفرد بتفاصيل تعويضات المنشطين و لجنة التحكيم | ثقافة و فنون
بعد كشفها لميزانية ''ستانداب''، شوف تيفي تنفرد بتفاصيل تعويضات المنشطين و لجنة التحكيم
توصلت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة بالتعويضات التي حصل عليها منشطو ولجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ''ستانداب'' والذي يبث مساء كل السبت على القناة الأولى والذي بلغت قيمته الاجمالية ما يناهز 640

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

توصلت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة بالتعويضات التي حصل عليها منشطو ولجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ''ستانداب'' والذي يبث مساء كل السبت على القناة الأولى والذي بلغت قيمته الاجمالية ما يناهز 640 مليون سنتيم.

وذكرت مصادرنا أن الممثل المغربي ''عزيز دادس'' قد حصل على تعويض قيمته 12 مليون سنتيم بعدما كان قد طالب بمبلغ 20 مليون، في حين حصل كل من الممثليين ''ماجدولين الادريسي'' و''كمال الكاظمي'' على مبلغ 8 ملايين سنتيم كتعويض لكل واحد منهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن الممثل ''طارق البخاري'' حصل على تعويض قدره 4 ملايين سنتيم في حين حصلت الكوميدية ''فاتن اليوسفي'' على 3 ملايين ، وكان نصيب ''أنور خليل'' 2 مليون سنتيم نظير مشاركتهم في هذا البرنامج.

وكان برنامج ''ستانداب'' الذي اشتركت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع شركة انتاج خاصة في انتاجه , قد أثار جدلا كبيرا في صفوف الجمهور المغربي بسبب صيغته و التي اعتبرها الجمهور نسخة مكررة من برنامج ''كوميديا'' إضافة الى الميزانية الضخمة التي خصصت لهذا العمل التلفزيوني الكوميدي.


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شوف تيفي ستانداب التعويضات القناة الأولى طارق البخاري

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