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بعد الغناء .. ملك الراي الشاب خالد يقتحم عالم التمثيل في رمضان..ولعنة سعد المجرد لازالت تطارده

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 13:54 بعد الغناء .. ملك الراي الشاب خالد يقتحم عالم التمثيل في رمضان..ولعنة سعد المجرد لازالت تطارده | ثقافة و فنون
بعد الغناء .. ملك الراي الشاب خالد يقتحم عالم التمثيل في رمضان..ولعنة سعد المجرد لازالت تطارده
من المرتقب أن يقتحم ملك أغنية الراي الشاب خالد ولأول مرة في تاريخه الفني، تجربة التمثيل خلال شهر رمضان المقبل، كضيف شرف في مسلسل عربي مشترك يحمل عنوان ''عائلات من الشمال''.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


من المرتقب أن يقتحم ملك أغنية الراي الشاب خالد ولأول مرة في تاريخه الفني، تجربة التمثيل خلال شهر رمضان المقبل، كضيف شرف في مسلسل عربي مشترك يحمل عنوان ''عائلات من الشمال''.


وذكر مصادر صحفية جزائرية أن العمل الذي سيخرجه '' عبدالسلام دحو''، هو عمل فني المشترك بين المغرب الجزائر و ليبيا و الأردن و سوريا بالإضافة الى لبنان، يدور حول موضوع العلاقات بين الأسر في عصر الحروب و الهجرة، وما يرفقها من أزمات تعيشها عدد من البلدان العربية.


حري بالذكر أن الشاب خالد كان قد طرح أغنيته الجديدة ''وحدة وحدة''، والتي صورت
بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالإضافة الى بريطانيا، وكان معجبو الشاب خالد قد عبروا عن استيائهم الكبير من التصريح التي أدلى بها لإحدى المحطات العربية والتي وصفت بالغير المقبولة في حق الفنان سعد لمجرد القابع حاليا في سجن ''فلوري'' بباريس.


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‫شوف تيفي

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الشاب خالد عائلات من الشمال سعد لمجرد مسلسل عربي

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