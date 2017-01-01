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الملك محمد السادس يصل إلى إثيوبيا للمشاركة في القمة الإفريقية في دورتها 28

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 13:28 الملك محمد السادس يصل إلى إثيوبيا للمشاركة في القمة الإفريقية في دورتها 28 | بوليتيك
الملك محمد السادس يصل إلى إثيوبيا للمشاركة في القمة الإفريقية في دورتها 28
كشفت مواقع محلية بأثيوبيا أن الملك محمد السادس وصل مطار العاصمة إثيوبيا مساء أمس الجمعة حوالي الساعة 11 والنصف ليلا بالتوقيت المغربي، قادما من المغرب.

شوف تيفي

كشفت مواقع محلية بأثيوبيا أن الملك محمد السادس وصل مطار العاصمة إثيوبيا مساء أمس الجمعة حوالي الساعة 11 والنصف ليلا بالتوقيت المغربي، قادما من المغرب.

وأفادت ذات المصادر، أن الملك محمد السادس حل بمطار العاصمة الإثيوبية أديس ابابا حوالي الساعة الثانية والنصف ليلا بتوقيت إثيوبيا والحادية عشر والنصف بتوقيت المغرب، حيث يتقدم الملك محمد السادس وفدا يضم كل من الأمير مولاي إسماعيل، والوزيرين صلاح الدين مزوار وناصر بوريطة، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة وشخصيات سامية أخرى.

وقالت ذات المصادر، أن العديد من زعماء الدول الإفريقية سيصلون إلى إثيوبيا إنطلاقا من صبيحة اليوم السبت للحضور إلى الإجتماع المفتوح لزعماء الدول الإفريقية غدا الأحد، قبل إنطلاق الجلسة الإفتتاحية والرسمية للقمة الإفريقية والمقررة يوم الإثنين المقبل والتي ستمتد يومي 30 و31 يناير الجاري.

هذا، وكشف برنامج الدورة 28 لقمة الاتحاد الأفريقي، أن طلب المغرب العودة لمنظمة الإتحاد الإفريقي، تم إدراجها كأول نقطة يناقشها زعماء الدول الإفريقية بعد الجلسة الإفتتاحية للمنظمة.

وجاءت نقطة بحث عضوية المغرب في المنظمة القارية التي سيتم تدارسها وإعلان القرار فيها، مباشرة بعد العرض الذي ستقدمه رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي حول الموضوع في جلسة مغلقة يوم الاثنين المقبل 30 يناير في حدود الساعة 07:30 بتوقيت المغرب.


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