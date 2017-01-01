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مول الفايسبوك قَفرها مع ''ترامب'' وها علاش

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 13:17 مول الفايسبوك قَفرها مع ترامب وها علاش | نت 2.0
مول الفايسبوك قَفرها مع ''ترامب'' وها علاش
بسبب القرارات التي اتخذها مؤخرا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بخصوص الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، أعرب مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، عن غضبه من القرارات التي اتخذها الرئيس

شوف تيفي:
بسبب القرارات التي اتخذها مؤخرا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بخصوص الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، أعرب مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، عن غضبه من القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال زوكربيرغ، في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك، إنه فخور بأن أجداده مهاجرون قدموا من ألمانيا والنمسا وبولندا، وأن آباء زوجته كذلك قادمون من الصين وفيتنام، مضيفا أن الولايات المتحدة أمة من المهاجرين، وأن على الأمريكيين أن يفخروا بذلك.

و أضاف أن الإجراءات التي اتخذها ترامب بشأن الهجرة مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى الحفاظ على أمن الولايات المتحدة .

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