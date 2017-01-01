عاجل:وفاة أشهر ممثل عالمي ﻿

توفي الممثل البريطاني المخضرم جون هيرت عن سن 77 عاما بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس، وذلك وفقا لما أعلنه ممثل عنه اليوم السبت.

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توفي الممثل البريطاني المخضرم جون هيرت عن سن 77 عاما بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس، وذلك وفقا لما أعلنه ممثل عنه اليوم السبت.

وكان هيرت، الذي رشح لجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم (الرجل الفيل/ذا إلفانت مان) وكذلك لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (ميدنايت اكسبريس)، إضافة إلى لعبه دور البطولة في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني خلال مسيرته الفنية التي امتدت لستة عقود، كشف في 2015 أنه يعاني من مراحل مبكرة من سرطان البنكرياس وأنه يتلقى العلاج.

وأكد تشارلز مكدونالد، ممثل جون كروزبي مدير أعمال هيرت في لوس انجليس، والمقيم في بريطانيا، في رسالة عبر بريده الإلكتروني، وفاة هيرت. كما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) عن وكيل أعمال الممثل نبأ الوفاة.

وكان هيرت قال في وقت تشخيص إصابته بالسرطان انه يعتزم مواصلة العمل. ولعب دور البطولة مؤخرا في المسلسل التلفزيوني (ذا لاست بانثرز) كما شارك في فيلم (جاكي) المرشح لجائزة أوسكار.

ونال هيرت، الذي نشأ في ديربشير بانجلترا، أول ترشيح له في جوائز أوسكار لأفضل ممثل مساعد في فيلم (ميدنايت اكسبريس) الذي عرض في عام 1978.

كما نال إشادة أكبر وترشيحا لجوائز أوسكار كأفضل ممثل عن دور جون ميريك، وهو رجل يعاني من تشوه كبير في العصر الفيكتوري. وحاز هيرت أيضا على جائزتين من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) عن دوريه في فيلمي (الرجل الفيل/ذا إلفانت مان) و(ميدنايت اكسربيس). كما حصل على جائزة شرفية من جوائز بافتا في 2012 عن إسهاماته البارزة في السينما.