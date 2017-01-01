سكــــــــــــــوب..بعد أزمتها النفسية..هذا ما قررته الفنانة المغربية نزهة الركراكي بخصوص قضية ابنها سعد لمجرد ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي، التحقت بزوجها البشير عبدو بباريس بعدما حلت في وقت سابق بالمغرب.

شوف تيفي:

علمت '' شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي، التحقت بزوجها البشير عبدو بباريس بعدما حلت في وقت سابق بالمغرب.

و قالت مصادرنا اليوم السبت إن الفنانة المغربية استعادت عافيتها بعد الأزمة الصحية و النفسية التي كانت قد دخلت فيها بعد اعتقال ابنها الفنان المغربي سعد لمجرد.

و من المنتظر أن تزور الفنانة المغربية ابنها الشاب بسجن فلوري بباريس يوم الاثنين المقبل رفقة البشير عبدو حيث يسمح لهما القضاء الفرنسي بزيارة ابنهما ثلاث مرات في الأسبوع.

و كان الفنان المغربي سعد لمجرد قد اعتقل بباريس أكتوبر الماضي على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قرنسية تدعى لورا بريول.



