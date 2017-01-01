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سكــــــــــــــوب..بعد أزمتها النفسية..هذا ما قررته الفنانة المغربية نزهة الركراكي بخصوص قضية ابنها سعد لمجرد

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 12:27 سكــــــــــــــوب..بعد أزمتها النفسية..هذا ما قررته الفنانة المغربية نزهة الركراكي بخصوص قضية ابنها سعد لمجرد | ثقافة و فنون
سكــــــــــــــوب..بعد أزمتها النفسية..هذا ما قررته الفنانة المغربية نزهة الركراكي بخصوص قضية ابنها سعد لمجرد
علمت '' شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي، التحقت بزوجها البشير عبدو بباريس بعدما حلت في وقت سابق بالمغرب.

شوف تيفي:

علمت '' شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي، التحقت بزوجها البشير عبدو بباريس بعدما حلت في وقت سابق بالمغرب.
و قالت مصادرنا اليوم السبت إن الفنانة المغربية استعادت عافيتها بعد الأزمة الصحية و النفسية التي كانت قد دخلت فيها بعد اعتقال ابنها الفنان المغربي سعد لمجرد.
و من المنتظر أن تزور الفنانة المغربية ابنها الشاب بسجن فلوري بباريس يوم الاثنين المقبل رفقة البشير عبدو حيث يسمح لهما القضاء الفرنسي بزيارة ابنهما ثلاث مرات في الأسبوع.
و كان الفنان المغربي سعد لمجرد قد اعتقل بباريس أكتوبر الماضي على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قرنسية تدعى لورا بريول.

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شوف تيفي المغرب نزهة الركراكي سعد لمجرد

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