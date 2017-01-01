سكــــــــــــــوب..بعد أزمتها النفسية..هذا ما قررته الفنانة المغربية نزهة الركراكي بخصوص قضية ابنها سعد لمجرد ﻿

شوف تيفي:
علمت '' شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي، التحقت بزوجها البشير عبدو بباريس بعدما حلت في وقت سابق بالمغرب.
و قالت مصادرنا اليوم السبت إن الفنانة المغربية استعادت عافيتها بعد الأزمة الصحية و النفسية التي كانت قد دخلت فيها بعد اعتقال ابنها الفنان المغربي سعد لمجرد.
و من المنتظر أن تزور الفنانة المغربية ابنها الشاب بسجن فلوري بباريس يوم الاثنين المقبل رفقة البشير عبدو حيث يسمح لهما القضاء الفرنسي بزيارة ابنهما ثلاث مرات في الأسبوع.
و كان الفنان المغربي سعد لمجرد قد اعتقل بباريس أكتوبر الماضي على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قرنسية تدعى لورا بريول.
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