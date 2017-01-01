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أعداء المغرب يلجؤون للخدع لإعاقة عودة المغرب للإتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 12:19 أعداء المغرب يلجؤون للخدع لإعاقة عودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك
أعداء المغرب يلجؤون للخدع لإعاقة عودة المغرب للإتحاد الإفريقي
أوردت صحيفة (لاندبنون) المالية أن ''المغرب الذي غادر منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 بسبب التجاوزات الجسيمة الملحوظة، والتعدي السافر على ميثاق المنظمة، يواجه اليوم ممارسات مماثلة لإعاقة عودته''.

شوف تيفي

أوردت صحيفة (لاندبنون) المالية أن ''المغرب الذي غادر منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 بسبب التجاوزات الجسيمة الملحوظة، والتعدي السافر على ميثاق المنظمة، يواجه اليوم ممارسات مماثلة لإعاقة عودته''.

وأوضحت الصحيفة، في مقال نشرته أمس الجمعة تحت عنوان ''إعادة قبول المغرب في الاتحاد الإفريقي: إحالة القرار إلى قمة رؤساء الدول''، أنه ''على الرغم من دعم ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد، فإن المعالجة المغرضة لهذه القضية تظهر بما فيه الكفاية أن بعض الدول، وبمساعدة المفوضية، يتولون الآن تدبير كل الخدع التي يمكن تصورها لمنع عودة المغرب أو على الأقل تأخيرها''.

وأضافت أن ''النصاب المطلوب لقبول المغرب ضمن الاتحاد الأفريقي هو 28 بلدا عضوا، وفقا للمادة 29 من ميثاق المنظمة القارية، والتي تنص على أن القبول يتم بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء''.

وسجلت اليومية انه على ''الرغم من أن الدعم المحصل عليه هو اكثر من الثلثين بدل 50 في المائة زائد واحد، فقد احالت مفوضية الاتحاد الإفريقي الأمر إلى قمة رؤساء الدول. وهذه الممارسة الجديدة لا تتوافق إطلاقا مع النصوص الأساسية للاتحاد''.

وذكرت الصحيفة بأنه ''وكمثال على ذلك، فبالنسبة لجنوب السودان، لم يستغرق الإجراء إلا ثلاثة أسابيع ما بين تقديم الطلب وإخطار مقدم الطلب بالقرار، وذلك بالطبع دون اللجوء الى قمة الرؤساء ''.

 

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المغرب الاعداء العودة القرار الطلب الخدع شوف تيفي

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