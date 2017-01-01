فضيحة وبالفيديو..إجتماع جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة بخنيفرة يتحول لحلبة ملاكمة بين الموظفين ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن تحول إجتماع لموظفي وموظفات المستشفى الإقليمي بخنيفرة بقاعة الاجتماعات التابعة لمندوبية الصحة الى حلبة ملاكمة بين المنخرطين والمنخرطات.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، عن تحول إجتماع لموظفي وموظفات المستشفى الإقليمي بخنيفرة بقاعة الاجتماعات التابعة لمندوبية الصحة الى حلبة ملاكمة بين المنخرطين والمنخرطات.

وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون في الصفحات الخاصة بقطاع الصحة، تحول الإجتماع إلى حلبة ملاكمة بين الاعضاء، حيث تفجر صراع ومشاداة كلامية تحولت بسرعة شديدة إلى تبادل الضرب بالأيدي بسبب صراعات خفية حول مصالح شخصية تفيذ دات المصادر.

وجاء الإجتماع بهدف تطعيم المكتب المحلي لجمعية الأعمال الإجتماعية بعد مغادرة أعضاء بالمكتب نحو مدينة مكناس، لكن فريقا آخر من الأعضاء تمسك بالبقاء، ليتحول الإجتماع بعد ذلك إلى حلبة ملاكمة أبدع فيها بعض موظفي الصحة بمدينة خنيفرة وسط إندهاش الحاضرين الذين طالبوا بتدخل الأمن ووزير الصحة لأن الصراع أبان عن وجود خبايا أدت إلى تردي خدمات الجمعية.

وأضافت ذات المصادر، أن الجمع العام تم نسفه، بعد فشل المندوب الإقليمي للصحة من إحتواء الخلافات والضرب والسب والشتم، رغم علمه الجيد والكبير بخبايا جمعية الأعمال الإجتماعية تضيف ذات المصادر.

من جهة ثانية، قالت مصادر مسؤولة بالجمعية، أن إجتماع جمعية الأعمال الإجتماعية الذي الذي تم نسفه الثلاثاء الماضي، ربما يكون سببا في تدخل المسؤولين وفتح تحقيق في وضعية الجمعية، رغم أن هدف بعض المتصارعين هو لغيرتهم الكبيرة على الجمعية وقطاع الصحة بمدينة خنيفرة، حسب نفس المصادر .





