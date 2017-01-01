مثير..فتاة شابة دخل عليها شفار للمحل ديالها وْكلاتو الفياغرا واغتاصباتو وها كيفاش ﻿

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واقعة غريبة تلك التي نشرتها صحيفة ''الصن'' البريطانية،حيث كشفت أن فتاة روسية اغتصبت لصاً اقتحم محلها وحاول سرقته، حيث قيّدته عارياً وقامت بإطعامه حبوب الفياغرا.

 شوف تيفي: وكالات

واقعة غريبة تلك التي نشرتها صحيفة ''الصن'' البريطانية،حيث كشفت أن فتاة روسية اغتصبت لصاً اقتحم محلها وحاول سرقته، حيث قيّدته عارياً وقامت بإطعامه حبوب الفياغرا.

و قالت الصحيفة أن لصاً حاول سرقة محل في روسيا، وجد نفسه ضحية للاغتصاب لمدة 3 أيام من قبل صاحبة المحل، حيث قيّدته عارياً ولم تطعمه سوى الفياغرا.

واعترف اللص فيكتور يازينسكي (32 عاما) أمام الشرطة بأنه كان مسلحا وحاول سرقة المحل لكنه فوجئ بأن صاحبة الصالون أولغا (28 عاما) تحمل الحزام الأسود في رياضة الكاراتيه، حيث طرحته أرضاً بضربة واحدة وقيّدته بسلك مجفف الشعر.

بعدها، ألقته عارياً في إحدى الغرف المظلمة بمحلها، ولم تطعمه سوى الفياغرا، واغتصبته طوال 3 أيام حتى تعطيه درسا كي لا يُقدم مرة أخرى على السرقة، ومن ثم أطلقت سراحه وهي تقول له “أرجو أن تكون تعلّمت الدرس جيدا”.

 

 

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