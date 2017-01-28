عاجل:''هشام بهلول'' يُجري عملية جراحية وهذه هي التفاصيل ﻿

طمأن الفنان المغربي هشام بهلول جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى فخده بحر هذا الأسبوع بأحد المصحات الخاصة بالعاصمة الرباط.

''شوف تيفي'' : علاء الصنوبري

طمأن الفنان المغربي هشام بهلول جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية على مستوى فخده بحر هذا الأسبوع بأحد المصحات الخاصة بالعاصمة الرباط.

و نشر الفنان المغربي ''هشام بهلول'' على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تدوينة مرفوقة بصورة له بعد إجرائه لعملية إزالة الحديد من فخده، وجه من خلالها شكره لكل من سانده في مرضه خاصة الوزيرة السابقة الفنانة ثريا جبران و الطاقم الطبي و الأصدقاء قائلا ''..أسأل الله وأنا على فراش المرض أن يحفظكم من أي مكروه، جزاكم الله كل الخير.