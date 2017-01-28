معهد أمريكي : دونالد ترامب سيحاكي الجدار العازل المغربي ويصف البوليساريو بالمنظمة الإرهابية ﻿

نشر معهد المقاولات الامريكي التابع للحزب الجمهوري، مقالا علميا وبحثيا حول الإستراتيجية الامنية التي سيتبعها الرئيس الجديد لأمريكا دونالد ترامب داخل أمريكا وخارجها.

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نشر معهد المقاولات الامريكي التابع للحزب الجمهوري، مقالا علميا وبحثيا حول الإستراتيجية الامنية التي سيتبعها الرئيس الجديد لأمريكا دونالد ترامب داخل أمريكا وخارجها.

وأشاد المعهد الأمريكي بالجدار العازل في الصحراء المغربية، حيث كشف المقال أن المغرب'' خاض تمرد دموي وحملة إرهابية ترعاها الجزائر بعد إنشاء جبهة البوليساريو منذ الحرب الباردة بتمويل ووصاية من كوبا''.

وأفاد المعهد أن ''البوليساريو أصبح غير فعالا منذ بناء المغرب لجدار عازل يمتد على 1700 ميل من السواتر الرملية والأسوار وحقول الألغام والخنادق''.

وأضاف المعهد في مقاله، أن الرئيس الامريكي سيرفع الضريبة على الواردات المكسيكية بمعدل 20 في المائة، كما أنه سيحاكي نفس الجدار العازل للمغرب بينه ودولة المكسيك.



