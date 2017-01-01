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عاجل:زلزال قوي يهز تركيا

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 10:57 عاجل:زلزال قوي يهز تركيا | دولي
عاجل:زلزال قوي يهز تركيا
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريشتر، قبالة سواحل ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

شوف تيفي:

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريشتر، قبالة سواحل ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأوردت وكالة (الأناضول) للأنباء نقلا عن بيان لدائرة الزلازل في هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية ''آفاد''، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، أن الزلزال وقع عند حوالي الساعة 23.51 بالتوقيت المحلي (20.51 تغ).

وأضافت، حسب ذات المصدر أن الزلزال وقع على عمق 20.62 كيلومتر، قبالة سواحل قضاء ''قاش'' على البحر المتوسط.


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