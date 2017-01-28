إثيوبيا : بالوثيقة...المغرب أول نقطة على جدول أعمال قمة الإتحاد الإفريقي ﻿

كشف برنامج الدورة 28 لقمة الاتحاد الأفريقي، أن طلب المغرب العودة لمنظمة الإتحاد الإفريقي، تم إدراجها كأول نقطة يناقشها زعماء الدول الإفريقية بعد الجلسة الإفتتاحية والإستماع لتقارير الهيئات

شوف تيفي



كشف برنامج الدورة 28 لقمة الاتحاد الأفريقي، أن طلب المغرب العودة لمنظمة الإتحاد الإفريقي، تم إدراجها كأول نقطة يناقشها زعماء الدول الإفريقية بعد الجلسة الإفتتاحية والإستماع لتقارير الهيئات التنفيذية والتقريرية للمنظمة.

وجاءت نقطة بحث عضوية المغرب في المنظمة القارية التي سيتم تدارسها واعلان القرار فيها، مباشرة بعد العرض الذي ستقدمه رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي حول الموضوع في جلسة مغلقة يوم الاثنين المقبل 30 يناير في حدود الساعة 07:30 بتوقيت المغرب.

وطبعا اذا ما تقرر قبول عضوية المغرب في الجلسة المغلقة المذكورة سيتم اعتماد جدول أعمال الجلسة الرسمية المفتوحة بعضوية رسمية للمغرب في منظمة الاتحاد الأفريقي وبالتالي يمكنه أن يستفيد من حقوق العضوية في باقي الأحداث (31/30 يناير ) التي تأكد انها حاسمة في المستقبل القريب للإطار المؤسسي الأفريقي.

القمة الرسمية ليوم 30 يناير، ستنطلق بحفل افطار عمل يعقده الأمين العام للأمم المتحدة مع رؤساء دول وحكومات افريقيا و خلوة بين رؤساء دول وحكومات أفريقيا يوم الأحد 29 يناير.



