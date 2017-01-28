عاجل..حريق مهول وخطير قرب المحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء+صور ﻿

اندلع قبل قليل، حريق مهول قرب المحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء، وبالتحديد داخل محل مخصص لبيع متلاشيات السيارات.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل، حريق مهول قرب المحطة الطرقية أولاد زيان بالبيضاء، وبالتحديد داخل محل مخصص لبيع متلاشيات السيارات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الحريق الذي وصفه بالخطير، أسفر عن خسائر مادية جسيمة بعد أن تفحمت جميع البضائع التي كانت بداخله .

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة تابعة للوقاية المدينة، تمكنت من إخماد النيران مباشرة بعد وصولها إلى عين المكان.