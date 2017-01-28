عاجل ولا يصدق..سيارة فاخرة تسقط من أعلى قنطرة أولاد زيان بالبيضاء..وحصيلة ثقيلة لعدد القتلى+صور وتفاصيل مروعة ﻿

شهدت مدينة الدار البيضاء صباح يومه السبت حادثا مأساويا ، بعد سقوط سيارة فاخرة من نوع ''رونج روفر'' من أعلى قنطرة أولاد زيان الموجودة على مستوى شارع الفداء درب السلطان، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى فورا .

"شوف تيفي"

شهدت مدينة الدار البيضاء صباح يومه السبت حادثا مأساويا ، بعد سقوط سيارة فاخرة من نوع "رونج روفر" من أعلى قنطرة أولاد زيان الموجودة على مستوى شارع الفداء درب السلطان، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى فورا .

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة بيضاء من نوع "رونج روفر" ، كانت تسير بسرعة جنونية، لتسقط فجأة في مشهد وصف بالمروع والخطير من أعلى القنطرة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص فورا، ويتعلق الأمر بشابين وفتاة، في حين تم نقل 3 مصابين آخرين إلى المستشفى من بينهم حالتان يوجدان في وضعية صحية خطيرة قالت مصادرنا أنهما بين الحياة والموت.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها، توجد في هذه اللحظات بمكان الفاجعة للكشف عن تفاصيل هذا الحادث المؤلم.