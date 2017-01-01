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عصابة خطيرة تستهدف الأحياء الراقية في أكادير.. وها شنو كادير

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 03:59 عصابة خطيرة تستهدف الأحياء الراقية في أكادير.. وها شنو كادير | حوادث و حقوق
عصابة خطيرة تستهدف الأحياء الراقية في أكادير.. وها شنو كادير
تمكنت المصالح الأمنية بأكادير، من فك ألغاز سرقات استهدفت، مؤخرا، عدد من ''الفيلات السكنية'' بأحياء الشرف، إيليغ والحي السويسري وتليلا، بعدما تمكنت من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في هذه العمليات.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بأكادير، من فك ألغاز سرقات استهدفت، مؤخرا، عدد من "الفيلات السكنية" بأحياء الشرف، إيليغ والحي السويسري وتليلا، بعدما تمكنت من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في هذه العمليات.

وحسب ما توصلت له "شوف تيفي" من مصدرها فإن عملية الإيقاف تمت بفضل أبحاث وتحريات ميدانية مكثفة باشرتها الشرطة القضائية إثر توصلها بشكايات من مواطنين تعرضت مساكنهم للسرقة، حيث مكنت هذه التحريات من توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، والذي تم إخضاعه لبحث معمق أفضى إلى إقراره بارتكاب هذه السرقات برفقة مجموعة من أقرانه، لا زال البحث جاريا لإيقافهم.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعطيات المتعلقة بهذه القضية، بينت أن المشتبه فيهم، وكلهم من الجانحين الذين يعيشون حياة التشرد، يترصدون المنازل المتواجدة بالأحياء "الراقية" بالمدينة وعندما يتأكدون من خلوها من أصحابها يشرعون في تنفيذ السرقة بعد الولوج إلى داخلها عن طريق التسلق والكسر ويتم ذلك غالبا بالليل، فيما يتكلف أحدهم بتصريف المسروقات بأسواق بيع المتلاشيات.

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المغرب شوف تيفي المعطيات الأحياء الراقية السرقات المدينة الشرطة القضائية السرقة المتلاشيات

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