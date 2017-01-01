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شوفو شنو لقاو عند نيجيرية في مطار محمد الخامس

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 03:38 شوفو شنو لقاو عند نيجيرية في مطار محمد الخامس | حوادث و حقوق
شوفو شنو لقاو عند نيجيرية في مطار محمد الخامس
تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم الاثنين الماضي، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية، يبلغ من العمر 38 سنة، وضبطت بحوزته كيلوغرام و335 غراما من مخدر الكوكايين.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم الاثنين الماضي، من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية، يبلغ من العمر 38 سنة، وضبطت بحوزته كيلوغرام و335 غراما من مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن المشتبه به كان قد وصل على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو في انتظار المغادرة صوب مدينة "كوطونو"، قبل أن يتم توقيفه بعد أن تبين أنه ابتلع كمية من الكبسولات التي تحتوي على مخدر الكوكايين، مشيرا إلى أنه تم وضع المشتبه به رهن المراقبة الطبية إلى غاية استخراج كامل كمية المواد المخدرة، وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العملية، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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المغرب شوف تيفي مخدر الكوكايين جنسية نيجيرية كوطونو

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