كيم كارداشيان تثير زوبعة في الإمارات، والأخيرة تفتح تحقيق وها علاش ﻿

مازالت زيارة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان المثيرة للجدل، تتثير الكثير من التساؤلات في الوسط السياسي الإماراتي، فبعد أن استقبلت جمعية حكومية خيرية النجمة كيم، قامت الدنيا ولم تقعد لحد الساحة.

شوف تيفي

مازالت زيارة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان المثيرة للجدل، تتثير الكثير من التساؤلات في الوسط السياسي الإماراتي، فبعد أن استقبلت جمعية حكومية خيرية النجمة كيم، قامت الدنيا ولم تقعد لحد الساحة.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الإمارات فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات هذه الزيارة دون أخذ إذن من الجهات الإماراتية الوصية، مخالفة بذلك عادات وتقاليد الدولة.

وأضافت المصادر ذاتها ، أن الوزارة تحقق في سبب استضافة المركز لكارداشيان دون تصريح منها، مشيرة أن الوزارة "كانت سترفض النشاط لو تقدم المركز بطلب لاستضافة كارداشيان" مؤكدة أن "هناك معايير عدة يتم التقيد بها عند موافقة الوزارة على نشاط يتقدم به أي من مراكز ذوي الإعاقة أهمها الالتزام التام بعادات وتقاليد الدولة".



