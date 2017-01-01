صادم.. شخص مارس الجنس على بنات أخته في الفنيدق..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿

اهتز حي كنديسة بالفنيدق، على وقع فضيحة أخلاقية، خلال الأسبوع الجاري، بطلها شخص، أقدم على استغلال بنات شقيقته القاصرات جنسيا.

"شوف تيفي"

اهتز حي كنديسة بالفنيدق، على وقع فضيحة أخلاقية، خلال الأسبوع الجاري، بطلها شخص، أقدم على استغلال بنات شقيقته القاصرات جنسيا.

وحسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة من الفنيدق فإن فضيحة هذا الخال البالغ من العمر 54 عاما، انكشفت حينما تقدمت سيدة بشكاية للمصالح الأمنية تفيد بأن هذا الأخير، أقدم على استغلال بناتها الثلاثة جنسيا وهن توأم يبلغن من العمر 9 سنوات وشقيقتهما الكبرى البالغة 12 سنة، بعد أن تحصلت على شهادة طبية تؤكد تعرضهن لهتك العرض على يد خالهن.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية وفور توصلها بالشكاية، قامت باعتقال المعني بالأمر، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، ومن المنتظر أن يتم اليوم الجمعة عرضه على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان.