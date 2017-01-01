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صادم وبالفيديو..الشخص الذي اتهم عشيقته بخيانته وهز فيديو إهانته لها الفايسبوك يظهر بوجه مكشوف..وهذا ما قاله

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 02:14 صادم وبالفيديو..الشخص الذي اتهم عشيقته بخيانته وهز فيديو إهانته لها الفايسبوك يظهر بوجه مكشوف..وهذا ما قاله | دولي
صادم وبالفيديو..الشخص الذي اتهم عشيقته بخيانته وهز فيديو إهانته لها الفايسبوك يظهر بوجه مكشوف..وهذا ما قاله
بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو هز موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والذي ظهرت خلاله فتاة تذرف الدموع وهي تقبل قدمي عشيقها الذي ضبطها وهي تخونه بالجارة الجزائر، ظهر هذا الأخير في مقطع فيديو جديد

"شوف تيفي"

بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو  هز موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والذي ظهرت خلاله فتاة تذرف الدموع وهي تقبل قدمي عشيقها الذي ضبطها وهي تخونه بالجارة الجزائر، ظهر هذا الأخير في مقطع فيديو جديد بوجه مكشوف وهو يعترف بإهانة الفتاة، كاشفا عن الأسباب التي دفعته إلى إهانتها.

وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء الجزائريون بكثافة، حيث عبر الجميع عن استنكارهم الشديد للطريقة المهينة التي استخدمها هذا الشاب في إهانة عشيقته، معبرين في الوقت ذاته عن رفضهم للتبريرات التي قدمها.

وطالب آخرون الشرطة الجزائرية بإيقاف هذا الشخص وإحالته على العدالة ومعاقبته بالسجن، لإهانته المرأة بشكل عام والفتاة خاصة والتي ظهرت مكسورة الجناحين وهي مذلولة خلال تقبيلها لقدميه.

 

 

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المغرب شوف تيفي الدموع النشطاء الجزائر الشرطة الفتاة

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