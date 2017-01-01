سكوب..تطورات مثيرة ومؤسفة في قضية الفنان المغربي سعد المجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الموثوق منه، بأن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، سلمت أمس للمصالح الأمنية بباريس خلال التحقيق معها حقيبة سوداء تحتوي على

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها الموثوق منه، بأن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، سلمت أمس للمصالح الأمنية بباريس خلال التحقيق معها حقيبة سوداء تحتوي على ملابسها التي كانت ترتديها ليلة الواقعة من أجل إخضاعها للاختبار.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" نقلا عن محامي الفتاة الفرنسية، بأن التحقيق مع موكلته كان عاديا، مشيرا في الوقت ذاته بأن استدعائها هو محاولة من البعض في إشارة غير مباشرة منه لهيئة الدفاع عن المجرد، لتغيير المعطيات الثابتة التي تؤكد تعرض بريول للاغتصاب والتعنيف.

وأضاف المصدر ذاته بأن قضية المجرد، من المنتظر أن تعرف تطورات جد مثيرة خلال الأيام المقبلة، والتي لن تكون حسب المعطيات المتوفرة في صالح المجرد، مشيرا إلى أن محامي بريول الذي وصفه بـ "الماكر" عبر عن ثقته في العدالة الفرنسية التي ستنصف موكلته.

وأوضح ذات المصدر بأن هناك احتمالا بأن تكون أولى جلسات محاكمة المجرد، في الأيام الأولى لشهر فبراير المقبل، مؤكدا بأن التأجيل سيكون مصيرها وبالتالي سيتم متابعة "المعلم" في حالة اعتقال بسجن فلوري نظرا لخطورة التهم الموجهة إليه.