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مثير..طفل يستغل صلاة الظهر في إنزكان وهذا ما يقوم به داخل محلات تجارية

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 00:51 مثير..طفل يستغل صلاة الظهر في إنزكان وهذا ما يقوم به داخل محلات تجارية | حوادث و حقوق
مثير..طفل يستغل صلاة الظهر في إنزكان وهذا ما يقوم به داخل محلات تجارية
تمكنت فرقة الدراجين بإنزكان، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، للاشتباه في تنفيذه عملية سرقة من داخل محلات تجارية بالسوق البلدي.

 ''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الدراجين بإنزكان، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، للاشتباه في تنفيذه عملية سرقة من داخل محلات تجارية بالسوق البلدي.

 وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد تم إيقاف المعني بالأمر بعد عملية مراقبة وترصد فعلتها مصالح الأمن بعد توصلها بشكايات عدد من تجار السوق البلدي يصرحون بتعرض محلاتهم للسرقة، حيث قادت التحريات والأبحاث التقنية إلى إيقافه متلبسا بالسرقة من داخل إحدى المحلات التجارية بالسوق لحظة صلاة الظهر.

 

وأضاف المصدر ذاته بأن البحث الذي أخضع له الموقوف، كشف عن استغلاله فرصة توجه التجار إلى المسجد لأداء الصلاة ليقوم بالولوج إلى محلاتهم ثم يشرع في السطو على المبالغ المالية والأشياء الثمينة التي يجدها أمامه، وقد تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة القضائية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

 

 

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