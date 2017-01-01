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مؤلم:فاجعة طرقية تهز كلميم.. وهذا هو عدد القتلى

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 00:17 مؤلم:فاجعة طرقية تهز كلميم.. وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق
مؤلم:فاجعة طرقية تهز كلميم.. وهذا هو عدد القتلى
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيبت سيدتان بجروح بليغة، وهم من عائلة واحدة، في حادثة سير وقعت مساء اليوم الجمعة على مستوى جماعة لبيار بضواحي كلميم (على بعد 50 كلم عن كلميم) بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

 لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيبت سيدتان بجروح بليغة، وهم من عائلة واحدة، في حادثة سير وقعت مساء اليوم الجمعة على مستوى جماعة لبيار بضواحي كلميم (على بعد 50 كلم عن كلميم) بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين كلميم وطانطان.

وأوضحت مصادر متطابقة أن هذه الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة بمنطقة بوشال جماعة لبيار، نتجت عن اصطدام بين شاحنة من الحجم الكبير وسيارة خفيفة كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس.

وأضافت المصادر أن الحادثة أدت إلى مصرع شخصين بمكان الحادث هما سائق السيارة ووالدته، فيما لقيت سيدة (52 سنة) حتفها في الطريق إلى المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، ولقي طفل (10 سنوات) هو الآخر مصرعه مباشرة بعد نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى ذاته.

وأكد المدير الجهوي للصحة بكلميم، عبد الرحمان بنحمادي، أن المستشفى استقبل ثلاث وفيات (رجل وسيدتان)، كما استقبل ثلاثة جرحى إصابتهم بليغة، سيدتان (52 و59 سنة) وطفل توفي مباشرة بعد ولوجه قسم المستعجلات.

وأضاف بنحمادي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم إخضاع السيدتين المصابتين، إحداهما في حالة غيبوبة، للعناية المركزة لإصابتهما البليغة، مضيفا أن طاقما طبيا يتابع عن كثب وضعية هاتين الحالتين.

وقد تم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى ذاته، فيما تم فتح تحقيق من طرف الجهات المعنية لمعرفة ملابسات الحادثة.

 

 

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المغرب شوف تيفي جثامين كلميم المستشفى غيبوبة العناية المركزة

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