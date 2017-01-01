مثير.. بيضاوي دار فيها بوليسي وها كيفاش كان كينصب على النساء ﻿

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، يبحر هذا الأسبوع، شخصا يبلغ من العمر 39 سنة، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة

''شوف تيفي''



أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، يبحر هذا الأسبوع، شخصا يبلغ من العمر 39 سنة، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والسرقة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد كان المشتبه فيه، الذي يعمل مستخدما، ينتحل صفة موظف أمن للإيقاع بضحاياه، خاصة من النساء، حيث يطلب منهن مرافقته إلى مكان عمومي لتوثيق علاقة الصداقة، مع مطالبتهن بترك حقائبهن الشخصية في سيارته الخاصة، قبل أن يعمد بعد ذلك إلى مغادرة المقهى أو المطعم تحت ذريعة إجراء مكالمة هاتفية خاصة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الضحايا، اللواتي سجلن شكايات في الموضوع، تعرفن على المشتبه فيه، وهو ما استدعى وضعه تحت الحراسة النظرية وإخضاعه لبحث دقيق قبل أن يتم إحالته على النيابة العامة المختصة.

وأوضح مصدر أمني بأن الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تعكف حاليا على التنسيق مع باقي فرق الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، بهدف التحقق مما إذا كان هناك ضحايا مفترضين آخرين احتال عليهم المشتبه فيه عرضهم للسرقة.