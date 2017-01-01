عاجل..حريق مهول داخل فرن شعبي بالصويرة+صورة ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الجمعة حريق مهول داخل فرن شعبي يوجد على مستوى زنقة الجزائر بالمدينة القديمة لمدينة الصويرة.

''شوف تيفي''



اندلع قبل قليل من يومه الجمعة حريق مهول داخل فرن شعبي يوجد على مستوى زنقة الجزائر بالمدينة القديمة لمدينة الصويرة.

وتجري في هذه اللحظات محاولات إخماد النيران من المتواجدين بعين المكان في انتظار وصول شاحنة الوقاية المدينة التي ستعمل على الحد من انتشارها نظرا لخطورة الحريق.

وما تزال أسباب اندلاع هذا الحريق إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة، وقد خلف خسائر مادية جسيمة داخل الفرن.



