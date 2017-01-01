بعد تفكيك الخلية الإرهابية الخطيرة اليوم..مغاربة فرنسا: حنا فرحانين وأوروبا معندهاش بحال البوليس ديالنا ﻿

عبرت الجالية المغربية بفرنسا عن سعادتها الكبيرة بعد تمكن الجهاز الأمني المغربي صباح اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية.

''شوف تيفي''

عبرت الجالية المغربية بفرنسا عن سعادتها الكبيرة بعد تمكن الجهاز الأمني المغربي صباح اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية.

وأوضح هؤلاء المغاربة بأن الجهاز الأمني المغربي وبالمقارنة مع باقي الدول الأوروبية، يعتبر جد متطور، حيث استطاع توجيه ضربات استباقية للإرهاب والإرهابيين ما مكن البلاد من تجنب وقوع عمليات إرهابية، عكس دول القارة العجوز التي عجزت عن حماية أراضيها ومواطنيها من اعتداءات دموية.

وحسب يوسف الإدريسي الكاتب العام للجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال له مع ''شوف تيفي'' اليوم الجمعة، فإن الجمعية وجميع المغاربة المتواجدين فوق الأراضي الفرنسية فخورين جدا بالجهاز الأمني المغربي لقدرته الكبيرة على حماية المواطن وتمكينه من الأمن والآمان، مشيرا بدوره إلى أن الفرنسيين أنفسهم يعترفون بشكل دائم بقوة الأمن المغربي وحنكته وقدرته على إحباط العمليات الإرهابية.