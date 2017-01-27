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بالصور..إعادة تمثيل جريمة قتل مروعة في جلسة خمرية بسبب عراك حول فتاة في شفشاون

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 23:30 بالصور..إعادة تمثيل جريمة قتل مروعة في جلسة خمرية بسبب عراك حول فتاة في شفشاون | حوادث و حقوق
بالصور..إعادة تمثيل جريمة قتل مروعة في جلسة خمرية بسبب عراك حول فتاة في شفشاون
شهدت منطقة باب برد ضواحي شفشاون، أمس الخميس، إعادة تمثيل جريمة قتل خمسيني على يد شخص وعشيقته بحضور رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن

''شوف تيفي''

شهدت منطقة باب برد ضواحي شفشاون، أمس الخميس، إعادة تمثيل جريمة قتل خمسيني على يد شخص وعشيقته بحضور رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم وغضبهم الشديد من وقوع هذه الجريمة.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل الجريمة، التي وقعت بداية الأسبوع الجاري داخل منزل الضحية البالغ قيد حياته 54 سنة، خلال جلسة خمرية جمعته بالقاتل وعشيقته، حيث نشب خلاف بسبب رغبة الخمسيني في ممارسة الجنس مع هذه الأخيرة، لتتطور الأمور إلى تبادل للضرب بينه وبين الجاني الذي وجه له ثلاثة ضربات بواسطة مطرقة أردته قتيلا على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها بأن العشيقة والتي كانت سببا في وقوع الجريمة، حلت بعد يوم واحد من وقوعها بالقرب من منزل الضحية وهي في حالة سكر طافح، حيث ظلت لوقت طويل بعين المكان وهي تصرخ كاشفة عن جريمة عشيقها، وهو الأمر الذي أثار بعض المواطنين الذين أبلغوا مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع ليتبين لها بالفعل وقوع الجريمة ما جعلها تعتقل القاتل وعشيقته.
.إعادة تمثيل جريمة قتل مروعة في جلسة خمرية بسبب عراك حول فتاة في شفشاون.إعادة تمثيل جريمة قتل مروعة في جلسة خمرية بسبب عراك حول فتاة في شفشاون.إعادة تمثيل جريمة قتل مروعة في جلسة خمرية بسبب عراك حول فتاة في شفشاون.إعادة تمثيل جريمة قتل مروعة في جلسة خمرية بسبب عراك حول فتاة في شفشاون

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المغرب شوف تيفي باب برد جلسة خمرية مطرقة الجريمة العشيقة

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