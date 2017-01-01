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مديرية الحموشي تشارك في ملتقى دولي للطالب بمدينة العيون

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 22:45 مديرية الحموشي تشارك في ملتقى دولي للطالب بمدينة العيون | مجتمع
مديرية الحموشي تشارك في ملتقى دولي للطالب بمدينة العيون
شاركت المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار سياسية الانفتاح والتواصل مع محيطها المؤسساتي خلال يومي 24 و25 يناير الجاري، في الملتقى الدولي العاشر للطالب بمدينة العيون، والذي تنظمه مجموعة الطالب

 ''شوف تيفي''

شاركت المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار سياسية الانفتاح والتواصل مع محيطها المؤسساتي خلال يومي 24 و25 يناير الجاري، في الملتقى الدولي العاشر للطالب بمدينة العيون، والذي تنظمه مجموعة الطالب المغربي تحت الرعاية الملكية

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد تميزت مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني لهذه السنة بتجهيز رواق متكامل بملصقات تتضمن شروحات حول مختلف التخصصات الوظيفية والرتب والكفاءات المهنية التي تفتحها مصالح الأمن في وجه الطلاب، بالإضافة إلى توفير مطويات ومنشورات للتعريف بمسالك الولوج لمختلف الوظائف الشرطية.

وأضاف المصدر ذاته فقد شكل هذا الرواق، فرصة للزوار بمختلف المستويات للتعرف على الآفاق المهنية التي توفرها مصالح الشرطة، حيث قدّمت لطلاب مختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة شروحات شاملة ومبسطة حول شروط الولوج إلى سلك الأمن الوطني، مع تسجيل إقبال متزايد على التخصصات الحديثة، من قبيل الشرطة العلمية والتقنية، وفرق الخيالة والدارجين وفرق التدخل السريع، بالإضافة إلى مجموعات حماية الشخصيات المهمة وإبطال المتفجرات.

وأوضح ذات المصدر بأن هذه المشاركة، تشكل محطة أولى في سلسلة من الملتقيات التي ستنظم خلال السنة الجارية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، والتي من المنتظر أن تعرف مشاركة فعالة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف التعريف عن قرب بإستراتيجيتها المتعلقة بتحديث الموارد البشرية الشرطية، وذلك من خلال إدماج مختلف التخصصات والكفاءات العلمية التي من شأنها المساهمة في تحديث المرفق الأمني والرفع من فعالية وجودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والزوار.

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