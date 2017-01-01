 رسميا...المغرب يعود لمنظمة الإتحاد الإفريقي ﻿
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بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 21:23 رسميا...المغرب يعود لمنظمة الإتحاد الإفريقي | بوليتيك
رسميا...المغرب يعود لمنظمة الإتحاد الإفريقي
علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوقة، أن اللاعب عزيز بوحدوز مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم، سيكون مؤهلا بدنيا لخوض مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا أمام المنتخب المصري المقرر إجراؤها يوم الأحد

شوف تيفي

بات من المؤكد ضمان المغرب لعودته إلى منظمة الإتحاد الإفريقي، بعد أيام قليلة على إنعقاد قمة الإتحاد الإفريقي بالعاصمة الإتيوبية أديس أبابا، بحضور أغلب زعماء قادة الدول الأعضاء بالاتحاد .

وكشفت مصادر مطلعة، أن المغرب ضمن بشكل كلي عودته إلى منظمة الإتحاد الإفريقي، حيث سبق أن أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، على أن 40 دولة تدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، فرد عليه مباشرة، مصدر دبلوماسي إفريقي رفيع المستوى أن المملكة حصلت على توقيع 39 بلدا إفريقيا يطالبون بعودة المملكة متجاوزا بشكل كبير توقيعات الدول المطلوبة في هذا الشأن.

ويتوقع أن يلقي الملك محمد السادس كلمة في قمة الدول الأعضاء بمنظمة الإتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 30 و31 يناير الجاري، كما ينتظر أن يعقد الملك محمد السادس لقاءات مع زعماء الدول الإفريقية على هامش القمة المنتظرة.

وسبق للملك محمّدا السادس أن وجّه، في يوليوز الماضي، رسالة إلى قادة القارة السمراء، يعبر فيها عن رغبة المغرب في استعادة عضويته بالاتحاد الإفريقي، حيث تقدّم المغرب في شهر شتنبر الماضي رسميا، بطلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، باعتبار أنه انسحب من المنظمة في 1984 بعد قبول عضوية ما يسمى “بالجمهورية الصحراوية”.



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