مؤلم .طفل يتعرض للتعنيف على يد زوجة أبيه بعد وفاة والدته بالسرطان بقلعة السراغنة..وهذه هي التفاصيل المؤثرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة العطاوية بقلعة السراغنة، اهتزت قبل قليل من يومه الخميس، على وقع تعنيف سيدة لـ ''ربيبها'' الطفل البالغ من العمر 3 سنوات بطريقة بشعة متسببة له في العديد من الكدمات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة العطاوية بقلعة السراغنة، اهتزت قبل قليل من يومه الخميس، على وقع تعنيف سيدة لـ ''ربيبها'' الطفل البالغ من العمر 3 سنوات بطريقة بشعة متسببة له في العديد من الكدمات.

وحسب خالة الطفل الضحية في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' اليوم الجمعة فإن هذا الأخير، تعرض لاعتداء بشع على يد زوجة أبيه والتي قامت بتعنيفه لمدة طويلة، لأسباب تبقى مجهولة وغير واضحة بالنسبة لها.

وأضافت خالة الطفل الضحية المدعو حسن بأن ابن شقيقتها التي توفيت قبل مدة بسبب مرض السرطان، عاش مع والده بعد زواجه للمرة الثانية، موضحة بأن أحد أعمامه ربط الاتصال بها وأكد لها بأن ابن شقيقتها يعيش الجحيم وقد يفارق الحياة إذا ما استمر في العيش مع زوجة أبيه التي تعنفه بشكل يومي.

وأوضحت نفس المتحدث بأنها وبمساعدة أقربائها تمكنت من الحصول على ابنها شقيقها، لتتقدم بشكاية للمحكمة الابتدائية باب دكالة بمراكش معززة بشهادة طبية بلغت بها مدة العجز 22 يوما تؤكد تعرضه للتعنيف.