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إدريس الكنبوري لـ''شوف تيفي'': هذه دلالات الإشارة التي رفعها الإرهابي الموقوف بالجديدة

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 19:37 إدريس الكنبوري لـشوف تيفي: هذه دلالات الإشارة التي رفعها الإرهابي الموقوف بالجديدة | بوليتيك
إدريس الكنبوري لـ''شوف تيفي'': هذه دلالات الإشارة التي رفعها الإرهابي الموقوف بالجديدة
كان لافتا للانتباه، أثناء تفكيك المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الجمعة، سبعة عناصر إرهابية تنشط بكل من الجديدة وسلا والكارة والجماعة القروية

شوف تيفي

كان لافتا للانتباه، أثناء تفكيك المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الجمعة، سبعة عناصر إرهابية تنشط بكل من الجديدة وسلا والكارة والجماعة القروية ''بولعوان'' ودوار ''معط الله'' التابع لإقليم تازة. (كان لافتا للانتباه) رفع أحد هذه العناصر الإرهابية بالجديدة أثناء اعتقاله واقتياده لسيارة الأمن رفع سبابته والتلويح بها ( شاهد الفيديو)... وهي إشارة، قد تكون لها دلالات وخلفيات معينة، تحتاج إلى وضعها تحت المجهر من أجل تفكيك شيفراتها.
وفي محاولة لتفكيك شيفرات هذه الإشارة، قال إدريس الكنبوري المفكر والباحث في شؤون الحركات الإسلامية لـ''شوف تيفي'' إن الإشارة ينبغي أن نضعها في سياقها.. ''فإذا كان لهذا الشخص ولاء تنظيمي معين، أي له ولاء لهذا التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، فهذا معناه أنه يتوعد استقرار المغرب''، مضيفا أن هذه الإشارة في خطاب الجهاديين تدل على أمرين اثنين.. إما الشهادة أو النصر، ''كما لو أن الشخص كان مصمما على أن ينفذ عمليات إرهابية وأن يعتبر هذه العملية تندرج ضمن مستحق الشهادة الذي يسعى إليه الإرهابيون '' يقول الكنبوري.
واعتبر هذا الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أن هذا الشخص، من خلال الإشارة، يعبر على أن السجن لا يخيفه، لذلك ''ففي الأدبيات السلفية، فالسجن يعتبر منحنة أو ضريبة يجب أن تدفع من طرف الشخص ''الجهادي''، لأنه مطالب بذلك وفقا لعقيدته السلفية القتالية، التي ترى في أي عمل إرهابي من هذا النوع أنه بمثابة حصول على إحدى الحسنيين. إما الشهادة أو النصر''.
ولفت الكنبوري الانتباه إلى أن اليقظة الأمنية جنبت مرة أخرى المغرب وقوع عمليات إرهابية تستهدف أمنه واستقراره، ''وهذا يدل على أن هناك يقظة أمنية وضربات استباقية محددة، استهدف مجموعة من الخلايا التي كانت يمكن أن تكبد المغرب خسائر كبير جدا، خاصة وأن المغرب كان مستهدفا دائما ومنذ زمن بعيد، ليس فقط مما يسمى بداعش، وإنما أيضا مع تنظيم القاعدة أيضا....'' يقول الكنبوري.


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الكنبوري شوف تيفي الجديدة إرهاب البسيج داعش القاعدة

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