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بن كيران...والدتي وزعت هدية الملك محمد السادس على باقي أخواتي بالتساوي

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 19:19 بن كيران...والدتي وزعت هدية الملك محمد السادس على باقي أخواتي بالتساوي | بوليتيك
بن كيران...والدتي وزعت هدية الملك محمد السادس على باقي أخواتي بالتساوي
كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في حواره مع مجلة ''الرجل'' السعودية، عن هدية الملك محمد السادس لوالدته الراحلة، بعد الأوامر الملكية بالتكفل بعلاجها.

شوف تيفي

كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في حواره مع مجلة ''الرجل'' السعودية، عن هدية الملك محمد السادس لوالدته الراحلة، بعد الأوامر الملكية بالتكفل بعلاجها.

وصرح بن كيران لمجلة الرجل السعودية التي أجرت معه حوارا مطولا في شهر دجنبر من سنة 2016، ''صرح'' أن العلاقة التي تربطه بالملك محمد السادس،هي علاقة ملك برئيس الحكومة.

وأضاف بن كيران إستنادا للحوار ذاته في حديثه عن علاقته بالملك محمد السادس بالقول '' إني أجل فيه جانبه الإنساني الكبير وعطفه على مواطنيه وأنا واحد منهم، حيث ساعدني كثيرا في العناية بوالدتي رحمة الله عليها''.

وقال بن كيران أن الملك محمد السادس سيتنعم على والدته الراحلة '' وهي على قيد الحياة بهدية جميلة، عبارة عن علبة من بخور العود من النوع الرفيع، الهدية أدخلت الفرحة في قلبها وقلوب العائلة جميعا، حيث أن الوالدة حافظت عليها بعناية إلى أن حضر جميع إخواني وشقيقتي ، فمنحت كل واحد منا نصيبه من الهدية تيمنا وتبركا بهذه الالتفاتة الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس'' وفق تعبير الحوار.


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الملك بن كيران الهدية التوزيع الوالدة النوع شوف تيفي

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