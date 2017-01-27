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بالفيديو والصور.. حلا الترك تصدم والدتها بعد قرار المحكمة وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 19:02 بالفيديو والصور.. حلا الترك تصدم والدتها بعد قرار المحكمة وهذه التفاصيل | ثقافة و فنون
بالفيديو والصور.. حلا الترك تصدم والدتها بعد قرار المحكمة وهذه التفاصيل
بعد القرار الذي أصدرته مؤخرا محكمة الأسرة و الذي يعطي حق حضانة أبناء محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما لطليقته منى السابر، نشرت حلا الترك ابنة محمد ومنى عبر تطبيق الإنستغرام صورة لأبيها

شوف تيفي

بعد القرار الذي أصدرته مؤخرا محكمة الأسرة و الذي يعطي حق حضانة أبناء محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما لطليقته منى السابر، نشرت حلا الترك ابنة محمد ومنى عبر تطبيق الإنستغرام صورة لأبيها مرفوقة بتدوينة كتبت فيها “وببقى معك لآخر نفس في حياتي”، وفي منشور آخر ” يا بوي لو تطلب حياتي عطيتك أنا ومالي كلنا ملك يمناك.وماعاش من يزعلك يبه أقصص رقبته والله تاج راسي محد يفهمني غيرك ومحد يعرفني كترك”.

من جانبه عبّر محمد الترك عبر صفحته بالفايسبوك عن رفضه لهذا القرار.

جدير بالذكر،أن طليقة محمد الترك كانت قد فازت بالدعوى القضائية التي رفعتها ضد طليقها في السابق من أجل حصولها على حضانة أطفالها.

حلا الترك تصدم والدتها بعد قرار المحكمة وهذه التفاصيل حلا الترك تصدم والدتها بعد قرار المحكمة وهذه التفاصيل

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