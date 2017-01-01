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الفيزازي يحل بأكادير وهذه حقيقة زواجه من صحفية معروفة بالمدينة

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 18:26 الفيزازي يحل بأكادير وهذه حقيقة زواجه من صحفية معروفة بالمدينة | مجتمع
الفيزازي يحل بأكادير وهذه حقيقة زواجه من صحفية معروفة بالمدينة
علمت ''شوف تيفي'' أن الشيخ السلفي محمد الفيزازي، قام مؤخرا بزيارة لمدينة أكادير، رفقة زوجته الفلسطينية، بعد إكتشافها لأقارب لها يعيشون بمدينة أكادير منذ 50 سنة تقريبا.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن الشيخ السلفي محمد الفيزازي، قام مؤخرا بزيارة لمدينة أكادير، رفقة زوجته الفلسطينية، بعد إكتشافها لأقارب لها يعيشون بمدينة أكادير منذ 50 سنة تقريبا.

وتداول ناشطون فايسبوكيون بمدينة الإنبعات خبر وصول الشيخ محمد الفيزازي لأكادير بهدف الزواج بصحفية معروفة بالمدينة، لتكون زوجته الثالثة ضمن قائمة زيجاتها، حيث أفادوا بأن السبب الرئيسي لحلول الشيخ بمدينة أكادير هو للزواج وليس لزيارة عائلية.

من جهة ثانية، قال الشيخ محمد الفيزازي في إتصال مع ''شوف تيفي'' أن الخبر عار من الصحة، مقرا بأنه زار مدينة أكادير بعد إكتشاف زوجته الفلسطينية لأقارب لها يعيشون بالمدينة منذ مدة طويلة.

وأضاف الشيخ الفيزازي، أن الخبر الذي تم تناقله على نطاق واسع كاذب وعار من الصحة، موضحا أنه يتوفر على زوجتين ولديه 13 إبنا، وهذا كافي والحمد لله، يضيف الفيزازي في تصريح مقتضب ''لشوف تيفي''.


 

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