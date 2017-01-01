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حزب الحمامة يعقد اجتماع مكتبه السياسي في ظل تعثر تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 17:35 حزب الحمامة يعقد اجتماع مكتبه السياسي في ظل تعثر تشكيل الحكومة | بوليتيك
حزب الحمامة يعقد اجتماع مكتبه السياسي في ظل تعثر تشكيل الحكومة
علمت ''شوف تيفي'' أن حزب التجمع الوطني للأحرار، عقد صبيحة اليوم الجمعة إجتماعا لمكتبه السياسي بالمقر المركزي للحزب، برئاسة عزيز أخنوش.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن حزب التجمع الوطني للأحرار، عقد صبيحة اليوم الجمعة إجتماعا لمكتبه السياسي بالمقر المركزي للحزب، برئاسة عزيز أخنوش.

وقالت مصادر حضرت الإجتماع، أن لقاء اليوم تطرق بالأساس، إلى الخلاصات والإستنتاجات التي خرجت بها القيادة بعد الزيارات الميدانية إلى الهياكل التنظيمية للحزب على مستوى الجهات والفروع.

فيما كشف الموقع الرسمي لحزب الحمامة، أن إجتماع المكتب السياسي اليوم إنتهى بالمصادقة على مقترح المشروع الأولي للحزب بالنظر لخاصياته التي تنسجم مع المشروع التنظيمي الجديد الذي كان ثمرة نقاش الجولات الجهوية والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع المكتب السياسي الأخير المنعقد باكادير، وملائمة التنسيق الجهوي للحزب مع التقطيع الجهوي الجديد و إطلاع أعضاء المكتب السياسي بقرار تسمية المنسقين الجهويين ابتداء من الأسبوع القادم.

ويأتي إجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل تأجيل وتوقيف مشاورات تشكيل الحكومة، حيث سبق لرئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أن أكد بأن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، قد تأجلت إلى ما بعد قمة الإتحاد الإفريقي المقررة نهاية الشهر الجاري .


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