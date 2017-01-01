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بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 17:13 فيديو يزلزل الفايسبوك: شوفو شنو دار شاب معا صاحبتو اللي حصلها كتخونو.. وهذه هي التفاصيل المؤلمة | مجتمع
فيديو يزلزل الفايسبوك: شوفو شنو دار شاب معا صاحبتو اللي حصلها كتخونو.. وهذه هي التفاصيل المؤلمة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، ظهر خلاله شخص وهو يقوم بإهانة عشيقته بعد أن ضبطها وهي تخونه على موقع ''الفايسبوك''.

 ''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، ظهر خلاله شخص وهو يقوم بإهانة عشيقته بعد أن ضبطها وهي تخونه على موقع ''الفايسبوك''.

وفي تفاصيل هذا الفيديو الذي وقعت فصوله في الجارة الجزائر، فإن الشخص الذي قام بتصويره ونشره، ضبط عشيقته وهي تخونه على موقع التواصل الاجتماعي، ليطالبها بتقبيل قدميه حتى يعفوا عنها ويسامحها.

وفور انتشار هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث طلب الجميع السلطات بالجزائرية بالتدخل الفوري واعتقال الشاب الذي أهان عشيقته وقام بنشر فيديو مؤلم يوثق الواقعة.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النشطاء العشيقة الشاب السلطات الجزائرية الفايسبوك الجزائر

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